Prefeitura pagará R$ 23 milhões a OS que vai administrar 14 unidades de saúde

Com um valor total de R$ 23.624.966,16, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), firmou contrato com a Fundação Universitária Evangélica (Funev) para administrar 14 unidades de saúde do município.

O contrato foi publicado no Diário Oficial do Município na segunda-feira (26), com a assinatura tendo sido firmada no dia 01 de setembro. O período de vigência do acordo é de 12 meses.

O secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola, revelou ao Portal 6 que a Funev será responsável pela gestão de unidades básicas de saúde que fazem parte da região noroeste da cidade.

“São 14 que compõem a região noroeste: São José, Vila Fabril, São Lourenço, Anexo Itamaraty, Maracanã, Jardim Alexandrina, Bandeiras, Adriana Parque, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara, Parque dos Pireneus, Parque Iracema, além dos distritos de Interlândia e Souzânia”, apontou.

Segundo o titular da Semusa, a Organização Social (OS) começa a atuar já na próxima segunda-feira (02), com a expectativa de que traga melhoras para os serviços da Atenção Básica.

“[Esperamos]Cumprimento de metas para os programas do governo federal, mais economicidade, maior assistência à população, além de mais qualidade, efetividade, humanização e agilidade aos atendimentos prestados na rede de Atenção Básica”, pontuou Júlio César Spíndola.