Vídeos de frota de motoqueiros circulando por Goiânia gera discussão na web

Vídeos que circulam nas redes sociais intrigaram os internautas ao mostrarem uma frota de motociclistas circulando por Goiânia na noite de quinta-feira (29).

Em uma das gravações, é possível ver vários condutores passando em frente ao quartel do Exército, que fica no Jardim Guanabara, e, posteriormente, indo em direção a uma outra avenida da cidade.

Após a divulgação das imagens, usuários da web iniciaram uma discussão no intuito de descobrir o objetivo e destino do grupo de motociclistas.

Para alguns, os condutores faziam parte de uma manifestação bolsonarista, com destino a Brasília, a fim de impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece no domingo (1º).

Já para outros internautas, a reunião fazia parte de um encontro de motoqueiros realizado frequentemente na capital.

Alguns usuários também alegaram que os motoristas eram, na verdade, eleitores de Lula e que tinham como objetivo provocar e enganar os manifestantes que estavam em frente ao quartel.

Veja os vídeos:

Goiania GO 29/12/22 22:30 em frente ao quartel. Nunca vi tanto motoqueiro na minha vida, milhares de motoqueiros! pic.twitter.com/wrMCrAZ6gg — Eilon – Direita!!🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@eilon_lopes) December 30, 2022

Patriotas.. esse é o vídeo da motociata que saiu ontem de Goiânia, chegaram hj de madrugada,Brasília hj vai ficar pequena🇧🇷💛💚🇧🇷 pic.twitter.com/mecKEpTidy — Jose Neno 🇧🇷💛💚🇧🇷 Patriota Raiz 💛🇧🇷💚 (@joselidermmn1) December 30, 2022