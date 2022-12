Um costume bastante comum entre muitos brasileiros na hora de preparar um alimento é lavar. No entanto, nem todos os produtos podem higienizados, como é o caso da carne. Apesar de muitas acharem que é correto, ela não deve ser lavada antes do preparo de nenhuma maneira.

É importante ressaltar que enxaguar e lavar qualquer tipo de carne crua ou de aves é um erro grave e que pode colocar em risco a sua saúde e a da sua família.

Por isso, trazemos aqui a explicação sobre o porquê a carne crua não deve ser lavada antes do preparo

Entenda por que a carne não deve ser lavada antes do preparo

Embora muita gente achar que todos os alimentos devem ser higienizados com água e sabão, a ação é perigosa e pode causar sérias complicações na vida de quem vai ingerir o item.

Um bom exemplo disso é a carne. Ao contrário do que muitos pensam, a peça não deve ser lavada antes do preparado sob nenhuma hipótese.

A prática é classificada como um “erro perigoso de segurança alimentar” o que pode causar intoxicação alimentar na pessoa que ingeri o alimento.

De acordo com alguns dados divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, mais de 250 tipos dessa doença – que pode até causar a morte – já foram identificados.

Segundo o (CDC), as carnes cruas podem estar contaminadas com bactérias como Campylobacter, Salmonella e Clostridium perfringens, que são extremamente perigosas e requerem a hospitalização e, em alguns casos, até a morte.

Por isso, a única forma de impedir com que a infecção aconteça é o período de cozimento. Por isso, os cozinheiros devem ficar atentos e não deixa com que a carne saia antes do previsto.