Estudantes de Goiânia e Região Metropolitana deverão trocar cartão do Passe Livre Estudantil

Os estudantes goianos que utilizam o Passe Livre Estudantil (PLE) de Goiânia e da Região Metropolitana terão que ficar atento, pois a partir de janeiro o serviço passará por mudanças.

Isso porque em 2023, o formato de repasse das passagens custeadas pelo Estado se tornará pós-pago.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), a mudança possui o objetivo de melhor atender os estudantes goianos que fazem uso do sistema.

Os alunos contarão com um novo cartão e o cadastramento e recadastramento terão início a partir de 09 de janeiro, seguindo abertos até o dia 30 de abril.

Vale ressaltar que a maneira para se cadastrar ou realizar o recadastro seguirá a mesma, sem alterações. Ademais, em Anápolis, o contrato com as empresas prestadoras do serviço é distinto, não havendo portanto nenhuma mudança.

Na Capital e na Região Metropolitana, o atual sistema permanecerá funcionando apenas até este sábado (31).

Apenas em 2022, mais de 84 mil estudantes tiveram acesso ao Passe Livre Estudantil, garantindo direito a até 48 viagens mensais, para ir e voltar da instituição de ensino.

Como realizar o cadastro e recadastro

Os estudantes que necessitam de um novo cartão de acesso para Goiânia e Região Metropolitana devem realizar o cadastramento ou recadastramento por meio do site Juventude, do Governo Estadual.

Assim que o passe for aprovado, o aluno será informado via e-mail e poderá realizar a retirada do mesmo dentro de sete dias, sendo antes necessário agendar a busca na plataforma digital do Vapt-Vupt.

Em Anápolis

Para os estudantes de Anápolis a situação é diferente. Aqueles que já possuem o cadastro, é preciso apenas buscar pela instituição de ensino em que estuda para garantir a renovação.

Por outro lado, os alunos que não são cadastrados devem ir com cópias de CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e uma foto 3×4 em mãos até a Urban para solicitar o benefício.

Assim que ele for aprovado os novatos terão sete dias para buscar o cartão no terminal urbano da cidade. Posteriormente, os contemplados precisam ativar o passe livre nas unidades do Vapt Vupt, sendo antes necessário o agendamento.