Bairro de Goiânia sai de quinto para segundo lugar em valorização; saiba qual e motivos

Repleto de praças e vielas, o Setor Sul, um dos mais antigos de Goiânia, voltou a atrair a atenção do mercado imobiliário. Segundo o Índice Fipezap, que acompanha a variação do preço médio dos imóveis em 50 cidades do país, o bairro teve valorização superior a 90% em 2022.

A alta fez com que o setor subisse da quinta para a segunda colocação entre os locais com o metro mais caro da capital goiana. A região, que também abriga prédios históricos, tem valor médio de R$ 8.356/m², perdendo apenas para o Setor Marista.

Para o especialista imobiliário e diretor de URBS Trends, Francisco de Paula, nem todos os imóveis do bairro foram atingidos pelo “boom”. “Notamos que são locais que estão nas dividas com os setores Marista e Bueno que, junto do Jardim Goiás, já costumam estar entre os mais valorizados. Porém, como a capacidade de construção está diminuindo neles, há um movimento de migração para esta parte do Setor Sul”, explica.

Além disso, um fator que estava desvalorizando os imóveis da região foi superado: o andamento das obras do BRT que, ao longo dos últimos 10 anos, trouxeram transtornos no trânsito e prejudicaram temporariamente a estética de algumas estruturas. “Agora que está tudo mais avançado, perto da conclusão, a vista é outra e o investidor intensifica a procura pelos os empreendimentos”, destaca o especialista.

A quantidade de áreas verdes aliada a uma região de comércio também tem impactado positivamente o mercado. “Na pandemia, a busca por qualidade de vida aumentou bastante, e é um setor com muitas praças e uma estrutura de negócios muito boa. Sem falar que está no centro, então o acesso a unidades de saúde e outros serviços é facilitado”, aponta.

Aluguel

O Setor Sul também se destacou quanto ao valor de locação nos bairros de Goiânia, de acordo com o Índice Fipezap. Apesar de aparecer em 7º lugar na lista, o preço médio de valorização do aluguel foi de 57,2% neste ano.

“A escassez de produtos disponíveis está sendo sentida neste ano e a tendência é que isso continue no ano que vem. É um bairro residencial atrativo, que muitas pessoas que vem para buscar estudos ou até tratamento alugam para se deslocar facilmente pela cidade, então não é surpresa esse resultado”, avalia Francisco.