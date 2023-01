Na manhã deste domingo (1º), um jovem, de 20 anos, tentou matar um desafeto em uma feira localizada no Centro de Uruaçu, cidade da região Norte de Goiás, mas acabou dando um tiro na própria perna.

O Portal 6 apurou que o rapaz teria chegado ao local com uma arma calibre 38 em mãos e cerca de cinco munições.

O suspeito então mirou no desafeto, mas o outro conseguiu ser mais rápido e bateu no revólver, fazendo com ele virasse e atingisse a perna do autor do disparo.

Ao ser contido, o jovem teria continuado a ameaçar o rival de morte e alegou ainda que não tinha medo da polícia.

A Polícia Militar (PM) foi então acionada e o suspeito relatou que o desafetou um tempo atrás havia quebrado o carro dele, ademais, o mesmo teria dado um tapa no pescoço e nas costas dele.

Por apresentar resistência à prisão, os militares precisaram utilizar força física para enfim conseguirem contê-lo.

Posteriormente, o suspeito foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para que pudesse receber atendimento e em seguida, foi levado para a delegacia de Uruaçu.