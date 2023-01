Os casais que dão certo possuem táticas perfeitas para manter a relação plena e harmônica, para isso, eles estabelecem metas para ambas as partes atingirem.

Sendo assim, é comum eles estabelecerem coisas que deve haver entre os dois para que tudo flua como deve ser.

Nessas horas, eles fazem questão de deixar claro todos os seus interesses, medos, sonhos e expectativas que um tem sobre o outro para que fique fácil estabelecer tudo que deve ser cumprido.

Isso porque, vale lembrar que um namoro ou casamento só dá certo se a balança está em equilíbrio.

Se um dos lados começa a pesar mais, a relação perde a sintonia e os dois tendem a caminhar para o fracasso.

Um bom namoro só se faz a partir da entrega dos pombinhos. É necessário que um esteja disposto a fazer coisas pelo outro, abrir mão de algumas vontades e voltar os olhos para que aquele compromisso se firme.

Logo, estabelecer metas pode ser uma boa saída para que aquilo que as duas pessoas estão construindo dê certo!

Lista de metas que apenas os casais que dão certo tentam alcançar:

Além de namorados, serem melhores amigos

Resolver tudo na base da conversa

Zoar 100% e confiar 100%

Se declarar sempre

Agir na transparência, reciprocidade e lealdade

Sair da rotina

Comemorar todas as conquistas

Reconhecer a vida que cada um tem fora do relacionamento

Listar as prioridades de cada lado

Aprender com os erros

