Cidades goianas no Entorno do DF têm crescimento acima da média, aponta prévia do Censo 2022

Sete das vinte cidades localizadas no Entorno do Distrito Federal (DF) tiveram crescimento populacional acima da média no último ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados constam em prévia do Censo 2022, divulgada na última semana.

Entre os municípios que mais se destacaram no aumento está Valparaíso de Goiás. Portal da Chapada dos Veadeiros, um dos principais destinos turísticos do estado, a cidade “ganhou” mais 21 mil moradores neste ano, saltando em 175.720 para 196.967 pessoas. A alta é de 12% de um ano para o outro.

Outro caso que chama atenção é o de Planaltina. O lar do Parque Nacional de Brasília contava com 91.345 habitantes em 2021 e chegou a 108.846 no último ano – um crescimento de 19,1%. Também colado à capital federal, Santo Antônio do Descoberto viu a população de 76.871 para 68.654, 10% a mais que no ano anterior.

Além das três cidades, registraram alta Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Cidade Ocidental e Pirenópolis. O aumento ocorre na contramão do observado no restante do Entorno, que teve redução de 1,3 milhão de moradores para 1,2 milhão neste ano.

A porcentagem de moradores perante o estado se manteve estável, por outro lado, mantendo os 18% diante dos atuais 6,9 milhões de habitantes em Goiás. Em 2021, o estado havia ultrapassado 7,2 milhões de pessoas, conforme levantamento do IBGE.

Vale ressaltar que a prévia foi calculada com os dados das cidades onde a coleta do Censo já havia terminado no último dia 25 e uma combinação de estimativas para as demais. Como os recenseadores não concluíram a pesquisa em todos os municípios goianos, o número populacional pode ser diferente do divulgado.