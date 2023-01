O locutor de rodeio João José de Aquino Filho, de 24 anos, e o pintor Rodrigo Novais Chaves, de 23 anos, morreram em um acidente, após o veículo bater em uma vaca e cair em uma ribanceira na GO-302, em Itajá, na região Sul de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caso aconteceu no domingo (1º), quando o motorista, João, estava no km 81 da rodovia.

Neste momento, um animal invadiu a pista e se chocou com um veículo, o que ocasionou a queda do carro no barranco. De acordo com a PRF, o carro também bateu contra uma cerca de arame, o que causou ferimentos nos ocupantes.

Além de João e Rodrigo, outros dois passageiros que estavam no carro ficaram feridos e tiveram que ser encaminhados a hospitais da região.

Segundo a polícia, a médica que atendeu a ocorrência afirmou que um dos ocupantes estava em estado grave e outro com ferimentos leves.

Os corpos de João e Rodrigo foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jataí.