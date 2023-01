Marrone e Lucas Lucco desafiam quem faz mais flexões e vídeo mostra o vencedor

Durante a virada do ano, em Santa Catarina, os sertanejos Marrone e Lucas Lucco se desafiaram para saber quem fazia mais flexões.

Marrone, de 57 anos, foi o grande vencedor. Lucco, de 31, acabou sucumbindo as dores no final. “Tem que respeitar o Coronel”, postou ele no TikTok.

A diferença de idade entre os dois foi tema de vários comentários dos internautas na plataforma: “Hahahaha As aparências enganam não julguem o livro pela capa”, comentou um.

Outro destacou a habilidade musical de Marrone para justificar a vitória. “Sanfoneiro tem força para segurar a sanfona durante 02 horas de show, imagine para fazer umas flexõezinhas kkkkkk”.

Internautas também destacaram que a forma física foi um trunfo. “A barriguinha sexy deu uma impulsionada kkk” e “Ele usou o apoio da barriga, chame o var kkkkk”.

O vídeo já acumula mais de 1,8 milhões de visualizações no TikTok, além de mais de 60 mil likes.