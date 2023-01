Posse de Lula desmobiliza acampamento bolsonarista em Anápolis

Após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorreu neste domingo (1º), os bolsonaristas que estavam acampados na entrada da Ala 2 de Anápolis (Base Aérea) começaram a deixar o local.

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) haviam montado acampamento logo no primeiro dia de novembro, assim que a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, deu início ao desbloqueio das rodovias goianas, onde antes de encontravam.

Diversos bolsonaristas persistiam firmes desde então na porta da Base Aérea, pedindo principalmente por uma “intervenção federal” por estarem insatisfeitos com a vitória do petista nas urnas.

Todavia, após a cerimônia de posse de Lula, muitos decidiram deixar o local, numa cena que foi vista em outras cidades brasileiras que sediavam acampamentos golpistas.

Faixas que pedem “intervenção militar”, criticam Lula e o STF ainda estão no local, assim como algumas tendas e barracas. Poucas pessoas, no entanto, ainda permanecem na entrada da Ala 2.