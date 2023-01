Você deve tampar o vaso antes de dar descarga e esta é a razão

Estamos tão acostumados a dar descarga no vaso que nem ligamos muito em estar com a tampa aberta ou fechada.

Inclusive, isso é algo que já se passou alguma vez em sua mente?

Pois bem, se você costuma mandar embora suas necessidades com a tampa aberta saiba que esse hábito pode estar acabando com a saúde do seu banheiro.

Onde queremos chegar é que, esse ato expele pelo ar e em todos os objetos um turbilhão de germes.

Pode ter pedaços de suas fezes até na sua escova de dentes, para se ter uma ideia, e não tiramos isso do acaso, vamos te explicar!

Afinal, porque não podemos dar descarga no vaso com a tampa aberta?

Ok, vamos lá!

Um experimento feito por uma empresa de produtos de limpeza utilizou uma tecnologia de câmera especializada em alta velocidade para capturar gotículas e partículas que saem dos vasos, quando a descarga é pressionada.

Expressivamente, essas pequeninas gotas saem do vaso como fogos de artifício e nelas contém milhares de bactérias e vírus.

E, pasmem, elas são capazes de atingir até dois metros de distância, incluindo o rosto da pessoa no banheiro, potes de shampoo, papel higiênico e por aí vai.

E não para por aí, se uma pessoa tocar em uma superfície contaminada pela descarga do vaso sanitário, poderá infectar-se ao tocar o nariz ou a boca.

Veja o vídeo:

Ok, confessamos que esse estudo é nojento e pode até nos deixar paranóicos. Mas a real é que, essa análise quis mostrar que isso pode causar danos à sua saúde.

Segundo os responsáveis pelo experimento, algumas dessas partículas são capazes de atingir o trato respiratório inferior, o que pode levar à infecção.

Por mais que isso seja ignorado por muita gente, que, aliás, nem se preocupa, saiba que no Reino Unido, uma pesquisa revelou que 55% dos adultos não fecham a tampa quando dão descarga.

Apesar de quase três quartos dizerem que estão mais preocupados com a higiene do que nunca.

E você acha que acabou? Quando foram questionados sobre por que não fecham a tampa ao dar descarga, os principais motivos dos entrevistados incluem não ter consciência dos riscos de não dar descarga, sentir medo de tocar na tampa e esquecimento.

Surpreendente, não é mesmo?

Agora você precisa de mais algum motivo para deixar a preguiça de lado e tampar o vaso antes de dar descarga?

