Compra e venda de livros usados é alternativa para economizar até 60% em Goiânia

A retomada das aulas, que acontece em meados de fevereiro, é o período que aquece alguns setores do comércio em Goiás. O segmento de livrarias, por exemplo, é um dos que surfam na onda dessa sazonalidade.

No entanto, o preço dos produtos escolares tem sido motivo de susto para os consumidores. Para se ter uma ideia, um levantamento divulgado pelo Procon Goiás, constatou variações de até 441,67% no valor dos materiais didáticos.

Para driblar os preços altos e economizar na hora da compra, a estratégia de muitos goianos tem sido comprar e vender livros usados.

Uma das pessoas que adotou esta opção, é a analista de sistema Lilian Fabiane Paro. Ao Portal 6, ela conta que já revende os materiais utilizados pela filha há três anos e que tem sido uma boa opção para adquirir uma renda extra no período de volta às aulas.

“Eu resolvi vender na pandemia já que todos os livros estavam em boa condição. Eu achei o custo benefício excelente”, relembra.

De acordo com ela, o faturamento na venda de livros usados pode chegar entre 50% e 60% se comparado ao valor de um produto novo. Com isso, consegue reverter o valor em parte dos materiais que usados no próximo ano.

Para o proprietário da loja Armazém do livro, do Setor Central, em Goiânia, Paulo Márcio de Camargo, os responsáveis que buscam adquirir um material usado podem ter um desconto pra lá de vantajoso.

“Desde o início de janeiro já começa uma procura muito grande por livros didáticos usados porque, geralmente, eles saem entre 40% e 50% mais barato que um novo”, explica.

Mas, para quem tem receio de adquirir um material pela condição, Paulo garante que os livros passam por uma avaliação rigorosa na hora da aquisição.

“Em relação aos livros didáticos, nós avaliamos se ele está em uma versão atualizada. Ele também tem que estar em um estado conservado, sem estar muito desgastados”, diz.