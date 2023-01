Depois de briga com a esposa, jovem é esfaqueado e faca quebra dentro do tórax dele

Um jovem, de 25 anos, foi esfaqueado pelo vizinho e vai precisar passar por cirurgia após uma desavença entre os dois. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (04), no Jardim Abaporu, em Goiânia.

Para a Polícia Militar (PM), o suposto autor, que também tem 25 de idade, afirmou que a confusão começou depois que ele tentou intervir em uma briga de casal entre a vítima e a esposa.

Segundo o relato, os dois entraram em uma luta corporal, até que caíram no chão. No momento, o vizinho tomou a faca que estava nas mãos do jovem e o esfaqueou em duas regiões do corpo.

Depois da agressão, a vítima correu para a rua pedindo por ajuda. Um popular acionou o 190 afirmando que havia uma pessoa ferida na porta da residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou os primeiros socorros.

O rapaz foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), com dois pedaços de faca quebrados dentro dele. Ele precisou passar por uma cirurgia para retirar os fragmentos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.