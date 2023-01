Jovem de Anápolis que desapareceu em Pirenópolis é encontrado morto

O jovem William Rodrigo Soares, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (04), em Pirenópolis. Ele, que mora em Anápolis, estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro.

O corpo do entregador estava na zona rural do município, mas próximo da área urbana. Ainda é necessário laudo do Instituto Médico Legal (IML) para afirmar a causa da morte, mas a suspeita inicial é de homicídio.

Depois do sumiço de William, que foi a Pirenópolis para a festa de réveillon, a família dele se deslocou para a cidade em busca de informações.

Câmeras de segurança mostram-no caminhando a pé pela rua. Segundo familiares, ele estava hospedado na casa de conhecidos.

O grupo, que tinha dois casais de amigos, foi para uma festa de rua, bebeu e retornou ao local por volta de 02h do dia 1º. William teria recusado almoço posteriormente, deixou o celular carregando e saiu a pé.