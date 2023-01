Previsão é de alto volume de chuva em várias cidades de Goiás nesta sexta (06); veja as mais afetadas

Para quem esperava curtir um dia de sol na sexta-feira (06), após semanas de intensa chuvas, a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) não é nada animadora.

Segundo o boletim divulgado pela instituição, a expectativa é que algumas localidades do estado recebam um alto volume de água acompanhada de rajadas de ventos e raios.

As regiões Norte e Oeste do estado podem registrar 50mm e variações de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. No Leste, Sul e Centro a expectativa é de um volume de 45mm e, no sudoeste, de 40mm.

A Cimehgo também emitiu um alerta para o risco de formação de tempestade em certas cidades de Goiás. De acordo com o órgão, isso acontecerá devido a formação de um corredor de umidade que vai favorecer a formação de áreas de instabilidade.

Os municípios de Goianésia e Novas Crixas devem ser os mais afetados nesta sexta. Nos locais, estão previstos 30mm e variações de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas.

Davinópolis, Anhanguera e Nova Aurora também não ficam para trás e devem receber 28mm de chuva, cada. Já em Catalão, Ouvidor, Três Ranchos, Cristalina e Ceres a expectativa é um pouco menor, de 25 mm.

As cidades de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, Flores de Goiás, Rubiataba, Ipameri, Cumari, Goiandira e Porangatu estão com um volume de água previsto de 20 mm.