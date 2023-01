Aposta de Goiás tira a sorte grande e ganha quase R$ 9 milhões na loteria

Um goiano faturou R$ 8,6 milhões na Super Sete. O morador de Goiânia acertou o resultado na loteria e ganhou o prêmio principal sozinho. O sorteio foi realizado na noite desta sexta-feira (06).

O jogo tem sete colunas, cada uma delas enumeradas de zero a nove. O novo milionário fez uma aposta de 14 números e atingiu sete, formando uma sequência de 8 – 0 – 1 – 3 – 7 – 1 – 8.

O prêmio estava acumulado desde 10 de agosto de 2022. Na data, um morador de São Paulo ganhou R$ 470.368,92 no concurso 281.

Como jogar

Para apostar no Super Sete o apostador deve escolher no mínimo um número por coluna ou fazer apostas múltiplas como dois ou três chutes. Um jogo com a opção mais simples custa R$ 2,50.

Os sorteios são promovidos pela Caixa Econômica Federal. Os interessados em tentar a sorte podem acessar o portal Loterias Caixa para saber mais ou baixar o aplicativo Loterias Caixa.