Conheça a casa que Paula Fernandes morava antes de ser famosa: “lugar simples e cheio de histórias”

Uma das principais cantoras do Brasil, Paula Fernandes nem sempre foi a mulher de sucesso que arrasta multidões por onde passa.

Antes do estrelato, a sertaneja viveu a adolescência em uma casa simples com os pais, na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais.

Apesar de não ter o mesmo luxo com o qual vive atualmente, a residência deixa saudades na cantora: “lugar simples e cheio de histórias”, destacou ela.

Após visitar a casa onde cresceu, Paula Fernandes destacou as origens e disse que a casa “fez parte da minha infância e onde aprendi a sonhar”.

Durante o passeio, ela lembrou de um dos locais preferidos na residência. “O curral onde eu brincava com os bezerrinhos enquanto o papai e a mamãe cuidavam das vacas ainda está lá!

Nos holofotes

Recentemente o nome da cantora foi ligado a uma participação no grupo “Camarote” do BBB 23. Em dezembro, durante entrevista ao GShow, ela não fechou as portas para integrar o reality.

“Vou deixar no ar. Ponto final. Nem que sim, nem que não. Eu acompanho o programa e acho um barato. Para a turma que quer chegar, com uma proposta nova, que tem intenção de mostrar um talento, é uma porta importante”, disse na ocasião.

Nos últimos dias, Paula Fernandes postou fotos esquiando na estação de Tignes, na França. No entanto, internautas especulando que as imagens são apenas para despistar que estará no BBB.