Homem que foi ao motel das sucuris e colocou a mão lá dentro ficou surpreso com o que viu; confira

O guia turístico e famoso ‘pai das sucuris-verdes’, Vilmar de Oliveira Teixeira, teve mais um encontro surpreendente com a maior espécie de cobra do planeta em águas brasileiras e o registro viralizou.

Especialista em anacondas, o profissional já conhece de cor e salteado as cobras que ficam no rio de Bonito (MS). Inclusive, apelidou carinhosamente a maior das sucuris de ‘Vovozona’ por acreditar ser a mais velha do grupo.

No novo registro, Vilmar foi até o “motel das cobras”, localizado em uma região pantanosa, onde essas cobras semiaquáticas se unem para acasalar em determinadas épocas do ano.

O que mais surpreendeu o guia turístico foi a aparição inusitada da Vovozona, exatamente quando ele mergulha a mão na água.

Vilmar de Oliveira, além de guia, é monitor ambiental e vistoria os animais convivendo diariamente com as maiores serpentes do Pantanal.

Ele e outros biólogos reforçam que as cobras sucuris são as maiores do mundo, mas não são venenosas, nem mesmo prejudiciais aos seres humanos. Portanto, devem ser preservadas. Afinal, são fundamentais na cadeia alimentar.

Veja!