Homem encontra cobra gigante durante mergulho no rio e grava vídeo impressionante; veja

O guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira, conhecido pelos encontros inusitados com sucuris gigantes, registrou mais uma cena com uma anaconda assustadora e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais.

Desta vez, a aparição do animal se deu embaixo d’água, durante um mergulho do profissional na região de Bonito, Sudoeste de Mato Grosso do Sul (MS).

Nas imagens, o guia aparece muito próximo à sucuri, deixando nítido o enorme comprimento e largura do réptil.

Veja:

As sucuris são cobras que preferem viver em regiões aquáticas, em especial, zonas de pântanos, por conseguirem se locomoverem com maior velocidade e capturar as presas com mais agilidade.

Apesar de não serem peçonhentas, elas possuem um forte potencial em imobilizar os animais, até quem deem o último suspiro.

Somente após se certificar que o sistema respiratório parou, é que ela inicia o processo de deglutição.