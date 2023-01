Em Anápolis, motorista bebeu tanto que atravessou carro na rua para dormir

A manhã deste domingo (08) começou com um carro parando o trânsito na Rua Jatobá, no Residencial Aldeia dos Sonhos, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) encontrou o carro atravessado na via, com o condutor, de 37 anos, dormindo dentro dele.

Após ter bastante trabalho para acordar o homem, os policiais conseguiram com que ele despertasse.

Ao conversar com a PM, o motorista estava com fala arrastada, olhos vermelhos, odor etílico e começou a desacatar os militares, dizendo que a PM “não prestava” e que “ninguém tinha poder de fazer nada com ele”, pois ele “tinha muitos conhecidos”.

Diante da situação, foi necessário imobilizar o condutor e utilizar algemas para contê-lo. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido para a Central de Flagrantes.

No Instituto Médico Legal (IML), o médico constatou o estado de embriaguez do suspeito.