Bolsonaristas desmontam acampamento em frente à Base Aérea de Anápolis

Após determinação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bolsonaristas que ainda estavam alojados na entrada da Ala 2, em Anápolis, começaram a desmontar o que sobrou do acampamento.

A reportagem passou pela região quando a maior das três tendas que ainda restam no espaço estava sendo retirada. Menos de uma dezena de pessoas ainda permanece no local.

Na entrada da Base Aérea havia três tendas montadas, sendo que a maior delas já está sendo desmontada, além de diversas faixas com pleitos inconstitucionais, como intervenção militar.

Em Goiânia, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que estavam com acampamento montado em frente ao Quartel de Comando de Ações Especiais do Exército, já tiveram o movimento desarticulado por militares durante a manhã desta segunda-feira (08).

Tal desmonte é consequência da determinação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que após os atos terroristas que marcaram o domingo (08), em Brasília, deu 24 horas para o desmonte dos alojamentos em frente a quartéis.

Os bolsonaristas acampados em Anápolis já estavam deixando a Ala 2 desde que foi oficializada a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O acampamento começou no início de novembro.