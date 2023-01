Eletricista morre ao levar choque enquanto fazia manutenção no Setor Marista, em Goiânia

Um homem de 51 anos morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira (09) no Setor Marista, em Goiânia. Paulo Henrique Martins de Oliveira prestava serviço em um apartamento quando sofreu um choque elétrico.

O Portal 6 apurou que a vítima estava no banheiro do imóvel quando foi atingida pela descarga. Neste momento, o proprietário da residência manuseava a parte elétrica das luminárias do ambiente em outro cômodo.

Segundo testemunhas, Paulo Henrique foi até o homem que o contratou com sinais de sufocamento e sangrando pela boca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o homem inconsciente. Os agentes fizeram sucessivas tentativas de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. A Polícia Técnico Científica também esteve no apartamento para realizar a perícia.