Jovem é morto enquanto comprava pastéis em Goiânia

Na madrugada desta segunda-feira (09), um jovem, de 27 anos, foi morto com diversos disparos de arma de fogo enquanto estava no caixa de uma pastelaria, na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a vítima estava com alguns acompanhantes no local e, por volta de 04h da manhã, dois homens teriam entrado rapidamente no estabelecimento.

Sem que houvesse qualquer discussão anterior, um dos suspeitos do crime teria efetuado os disparos contra o jovem, enquanto o outro rendia o segurança da pastelaria.

Logo após cometerem o crime, os dois envolvidos fugiram em uma motocicleta seguindo rumo ignorado.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados para realizarem os devidos atendimentos, no entanto, em um segundo momento, foram informados de que o corpo já havia sido retirado.

Segundo testemunhas, o próprio dono do estabelecimento decidiu colocar a vítima no carro e levá-la ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), mas os médicos puderam apenas constatar o óbito.