Uma mulher identificada como M. R. de S. P, de 33 anos, e um jovem identificado como M. H. R. R. S, de 26, foram resgatados após o veículo em que estavam cair em um córrego durante a noite deste domingo (08), em Caldas Novas.

Ao ser acionado, o Corpo de Bombeiros identificou no local do acidente que o carro havia saído da rodovia e, logo em seguida, caiu no córrego e se prendeu na boca do túnel que passa na parte de baixo da GO-139.

Os bombeiros notaram que, ainda dentro do veículo, estavam duas vítimas. A passageira estava em um estado mais delicado, com uma possível fratura na clavícula, hipotermia e ainda entrando em estado de choque.

Os militares retiraram a mulher do interior do carro utilizando uma escada e realizaram os atendimentos necessários.

O jovem, que era o condutor do veículo, conseguiu sair sozinho e não apresentava nenhum ferimento visível.

Ambas as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas para que pudessem receber os devidos cuidados médicos.

Por conta da forte chuva que estava aumentando o fluxo de água no córrego, o veículo precisou ser deixado por lá.