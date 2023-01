Presidente da CDL de Rio Verde participou de atos terroristas em Brasília

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Verde, Lucimário Benedito Camargo, participou dos atos antidemocráticos deste domingo (08), em Brasília.

Conhecido no município, localizado no Sudoeste de Goiás, como Mário Furacão, ele se filmou com uma bandeira do Brasil enrolada no pescoço, em meio a diversas pessoas durante a invasão do Palácio do Planalto.

Em um dos registros ele aparece alterado e fazendo críticas aos gritos. No momento ele afirma que “a constituição agora é do povo”.

Em outro vídeo, o presidente da câmara afirma que “o povo não vai deixar ladrão governar”.

Enquanto os terroristas invadiam o Palácio, Mário Furacão aproveitou para mostrar a ação e criticar os policiais que estavam jogando bombas entre eles. Ele os classificou como “covardes”.

Ao Popular, a CDL de Rio Verde afirmou que seria feito uma reunião na manhã desta segunda-feira (09) para emitir uma nota sobre a situação. A entidade ainda ressaltou que a participação do presidente não tem relação com a organização.