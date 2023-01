Um jovem, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (10) suspeito de agredir a própria companheira dentro de uma igreja no Setor Mansões, em Aparecida de Goiânia.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), a vítima afirmou que o rapaz estava com ciúmes e, por isso, passou a agredi-la física e verbalmente.

Segundo a PC, os pais do agressor – que também são ministros do templo – estavam no local, viram a cena, mas não impediram o rapaz de realizar o ato.

Durante a ação, a Delegacia de Defesa da Mulher (DEAM) de Aparecida foi acionada, por meio de uma denúncia anônima, e uma equipe foi enviada até o local.

O homem foi preso e encaminhado até a DEAM, acusado de lesão corporal e injúria. Os pais do rapaz serão interrogados.