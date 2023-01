Concurso público no interior de Goiás reabre as inscrições para mais de 135 vagas

Estão reabertas as inscrições do concurso para a contratação de professores em Diorama, no Noroeste de Goiás, para mais de 135 vagas.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados devem se inscrever até às 17h do dia 31 de janeiro no site do Instituto Verbena, banca responsável pelo certame.

O salário varia entre R$ 1.362,60 e R$ 4.128,09 e a carga horária semanal depende do cargo escolhido.

As funções oferecidas são de Auxiliar de Serviços de Gerais, Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços de Alimentação, Condutor de Veículos e Condutor de Máquinas.

Além delas, os cargos contemplam também os postos de Assistente de Serviços Administrativos, Fiscal de Posturas e Edificações, Fiscal de Tributos, Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde, Fiscal Ambiental e Professor.

Para ler o edital completo, clique aqui.