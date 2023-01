Identificadas empresas de ônibus apreendidos em Goiânia por levarem golpistas para Brasília

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) apreendeu seis ônibus das empresas Brasil Sul e Viação Garcia – pertencentes ao mesmo grupo – nesta quarta-feira (11). Os veículos, que estavam em um galpão de uma terceira empresa em Goiânia, são parte dos 29 ônibus apreendidos no estado devido a possível participação nos atos antidemocráticos.

Os veículos foram encaminhados, no início da tarde, para o depósito da Receita Federal, também na capital. A Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) irá ouvir os motoristas e proprietários dos ônibus serão ouvidos pela polícia.

O delegado Rilmo Braga, gerente de planejamento operacional da PC, explicou que informações sobre o local chegaram por meio do serviço de inteligência. “Isso aconteceu na madrugada e, inicialmente, a informação não parecia verossímil, pois ônibus geralmente não são fáceis de serem ocultados. Porém, realizamos a abordagem ao amanhecer e os encontramos”, relata.

De acordo com o líder da ação, ainda não foram emitidos mandados de prisão ou solicitação para ouvir supostos passageiros, apenas os condutores e donos dos veículos. “Essa pessoas foram convidadas a comparecer na delegacia, porque não estavam aqui na abordagem. Caso não compareçam, medidas mais enérgicas poderão ser tomadas neste sentido”, garantiu.

Um investigação paralela também será criada para investigar a empresa que abrigou os ônibus, que não possui ligação com as demais, segundo a polícia. Ainda assim, se comprovado que os proprietários do galpão tinham conhecimento que os ônibus transportavam pessoas rumo à capital federal para ações terroristas, eles poderão ser responsabilizados.

“Na medida exata de que é possível que eles tenham cometido delito de favorecimento real, porque apoiaram e auxiliaram cometedores de infrações penais que terminou em situações muito graves. Para além disso, se comprovado o dolo pretérito, ou seja, que eles tinham conhecimento de que esses veículos iriam e voltariam dessa manifestação, eles podem indiciados como coautores ou partícipes dos crimes”, explica o delegado.

Tanto a Brasil Sul quanto a Viação Garcia têm sede em Londrina, no Paraná. A reportagem entrou em contato com as duas empresas para posicionamento, mas não conseguiu retorno até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestação.

A PC, em conjunto com a Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda apura se outros ônibus que estavam no galpão levaram criminosos a Brasília.