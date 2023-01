Mulher recebe carta com diagnóstico e pedido feito pelo ex; marido ameaça divórcio se ela atender

Uma mulher recorreu ao Reddit para desabafar sobre uma ameaça de divórcio feita pelo atual esposo após o ex-marido a enviar um pedido, anexado ao diagnóstico de doença fatal.

Parece confuso, mas foi exatamente o que aconteceu com a internauta, que não quis se identificar. Ela contou no fórum virtual que se separou do ex-parceiro há três anos e até se casou de novo.

Porém, agora, o antigo companheiro foi diagnosticado com uma grave doença sem cura e em estado terminal. O pedido feito por ele, através de uma carta, dizia para que pudessem se reencontrar uma última vez, já que, possivelmente, logo mais poderia falecer.

“Ele está muito doente agora e pediu para me ver pela última vez. Meu atual marido ficou chateado comigo quando mencionei isso e ameaçou se divorciar de mim caso eu atenda a este pedido”, desabafou no site.

“Estou grávida de cinco meses e estou vendo um lado do meu marido que nunca vi antes do nosso casamento. Ele disse que minha vontade é inapropriada e que meu ex está apenas tentando usar sua doença para me manipular. Eu não sei o que fazer pois pode ser a minha última chance de dizer adeus a ele”, lamentou.

Agora, presa em um impasse, a mulher não consegue decidir se vai visitar o ex-companheiro e se despedir dele ou se mantém a paz e a harmonia com o atual marido ciumento.

Nos comentários, milhares de internautas ficaram chocados com a insensibilidade do pai do filho que ela está esperando. “Meu Deus, o homem está no leito da morte. Que mal tem em despedir de alguém que já dividiu a vida com você?”, questionou uma.

“Ele está sendo extremamente ciumento e manipulador! Que bom que está vendo isso a tempo. É melhor repensar essa relação nada saudável”, sugeriu outro.