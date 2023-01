Frente fria pode alterar rotina das chuvas em Goiás; veja a previsão para o final de semana

Nos últimos dias, o comportamento das chuvas em Goiás tem sido típico do verão: chuvas fortes, de curta duração e já no fim da tarde ou início da noite. A partir de domingo (15), porém, tempestades mais longas devem voltar a cair sobre o estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o avanço de uma frente fria pelo Brasil irá influenciar o tempo na data. A tendência é que o fenômeno atinja várias regiões, favorecendo as áreas de instabilidade.

As fortes chuvas previstas devem ser acompanhadas de temperaturas mais amenas. Até lá, contudo, as cidades do estado seguem com prognóstico de pancadas isoladas seguidas, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao calor.

Nesta sexta-feira (13), Porangatu, na divisa com o Tocantins, e Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, são os municípios que devem receber o maior volume de água ao longo do dia. Para cada um, estão previstos 15 milímetros de precipitações.

As chuvas devem cair com força também em Catalão e Rio Verde, no Sudoeste goiano, segundo boletim do Cimehgo. Já na capital haverá variação de nebulosidade e sol, com temperaturas que podem chegar a 30ºC. A previsão é semelhante para Anápolis, mas com máxima levemente mais amena, de 28ºC.