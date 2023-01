Mercado imobiliário diz quais são as chances de Anápolis ganhar novo shopping em breve

A probabilidade de Anápolis ganhar um novo shopping nos próximos dois anos é baixa. A localização da cidade, que fica entre dois grandes centros urbanos, é privilegiada em vários sentidos, mas pode limitar o crescimento do município.

No podcast Portal 6 Economia, o investidor do mercado imobiliário e sócio da empresa ATMO, relatou que a cidade deixa de ganhar novos empreendimentos pela proximidade de Brasília e Goiânia.

“A gente tem uma grande vantagem de estar muito perto de Brasília e Goiânia e uma grande desvantagem, porque Anápolis ela não cresce igual essas cidades justamente por conta de nós consumidores”, contou.

Isso acontece porque um shopping center é criado pensado diretamente no consumidor do tipo de empreendimento. A localização faz com que o município não cresça da mesma forma. Segundo Cleberson, “aqui passa a ser uma cidade muito boa para se viver, mas muitas vezes para se divertir você prefere ir para fora”.

Ainda segundo o profissional, talvez o município não ganhe um novo shopping, mas haja um fortalecimento dos empreendimentos já instalados na região.

“Então eu não acredito que nós vamos ver um crescimento tão exponencial na área de novos shoppings, eu acredito no fortalecimento dos que já estão”, disse o profissional.

Em outubro deste ano o vereador Hélio Araújo (PL) adiantou que o senador eleito, Wilder Morais (PL), dono do Brasil Park Shopping, pretende ampliar o centro de compras.

Na data, o parlamentar afirmou que o proprietário já iria marcar uma reunião com o Prefeito Roberto Naves (PP) para os trâmites necessários.

Embora o vereador tenha feito a afirmação, o senador eleito não falou sobre o assunto.