Mulher vai atrás do parceiro e encontra ele no motel com outra em Anápolis

O início da tarde desta quinta-feira (12) foi de confusão nas dependências de um motel no Jardim Arco Verde, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que uma mulher foi atrás do parceiro e acabou encontrando ele com outra no estabelecimento, o que deu início ao tumulto.

A vítima de traição estava furiosa com o companheiro e chegou a tirar um objeto não identificado do porta mala do veículo.

Ainda não se sabe qual a identidade dos envolvidos na desordem que ocorreu no motel.

O clima no local acabou ficando hostil, impossibilitando saber o desfecho da confusão no estabelecimento.