Polícia apreende arsenal com bandidos que planejam matar desafetos em Abadiânia

Um arsenal de armas foi apreendido numa operação policial em Abadiânia na noite desta quinta-feira (12). Elas foram encontradas com dois suspeitos, que respondem por homicídio e planejam matar desafetos.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) se deslocou até o endereço indicado por denúncias anônimas e encontrou o veículo que estaria sendo utilizado pelos criminosos com três pessoas dentro.

Logo que os integrantes do carro notaram que a viatura se aproximava, tentaram fugir em alta velocidade.

Ao retornarem para o local, os policiais encontraram um homem saindo do imóvel. Ao ser abordado, ele informou que na residência havia armas que eram de propriedade de um familiar.

Assim que adentraram no cômodo em que estavam os objetos, os militares identificaram no interior do guarda-roupas uma pistola Glock 19, 30 munições calibre 9MM, cinco carregadores, um municiador de carregador 9 MM, um Fuzil Taurus T4, cinco carregadores para munição 556 mm, 149 munições calibre 556 mm, 18 munições calibre .38, 17 munições calibre .25, um carregador calibre 25.

Os policiais tentaram contato com o homem apontado como proprietário dos armamentos, mas não obtiveram êxito.

Todas as armas e munições apreendidas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes de Anápolis.