Primeira sexta-feira, 13 de 2023: confira filmes aterrorizantes para assistir no cinema

A data mais supersticiosa do ano chegou, a primeira sexta-feira, 13. A curiosidade é que em 2023 haverá dois dias como esse, o próximo é em outubro. Por isso, quem gosta de curtir esse período aterrorizante assistindo um filme de dar medo, precisa aproveitar essa rara oportunidade.

Os amantes desse dia que procuram um bom longa de terror nas telonas terão opções para assistir. A mais recente estreia é “Olhos Famintos: Renascimento”, a quarta parte da continuação de um clássico do gênero.

O filme acontece em torno do festival Horror Hound. Quando o primeiro evento acontece na Louisiana, nos Estados Unidos, muitos fãs de terror são atraídos para o local, inclusive o casal principal. A moça é forçada a ir ao passeio e logo começa a receber premunições e visões perturbadoras que dão inicio a trama de terror.

A continuação da saga ‘Olhos Famintos’ já está disponível nos cinemas de Goiânia. O longa ainda não é exibido pelo Cineprime e Cinemais, em Anápolis.

Para os anapolinos, outra recente estreia que chegou na cidade é o filme “Aterrorizante 2”. A história assustadora conta sobre uma entidade maligna que é ressuscitada.

Depois de voltar a ‘vida’ o Palhaço Art aterroriza uma adolescente e o irmão mais novo no Halloween. O longa, lançado no dia 29 de dezembro, está disponível no Cineprime, localizado no AnaShopping, em Anápolis.