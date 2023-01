Quase 2.500 pessoas que fizeram concurso público em Goiânia vão ser convocadas neste ano; veja para quais vagas

Os aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura de Goiânia devem ficar atentos. Nos próximos dias, 2.479 candidatos serão convocados.

A área com o maior número de profissionais que serão chamados nesta primeira etapa é a da saúde, com 1.395. Dentre eles, 378 técnicos, 376 agentes de saúde, 189 auxiliares e 184 médicos.

Outras áreas contempladas pelo chamamento serão a educação, assistência social, infraestrutura, esportes e planejamento e habitação.

De acordo com Denes Pereira, secretário de Administração do município, novas convocações devem ocorrer dentro do prazo de dois anos estabelecidos pelo certame, que podem ser prorrogados por mais dois.

“Em muitos cargos, quase a totalidade do cadastro de reserva será chamado”, destacou o titular da pasta.