Ir a um hotel é um sonho, porque, além de um café da manhã delicioso, ainda tem aquela roupa de cama cheirosinha e as toalhas macias, não é mesmo?

Bom e se tratando dessas últimas, já se perguntou alguma vez como estes estabelecimentos fazem para ter elas sempre tão agradáveis?

Suas toalhas macias como as de hotel: aprenda como lavá-las corretamente:

Basicamente, existem alguns truques para deixar as toalhas de banho sempre macias e agradáveis.

O primeiro deles é sempre lavar as toalhas antes de usá-las, assim você elimina toda poeira que estiver nela. Além disso, lembre-se: é necessário lavar as toalhas separadas de qualquer outra peça de roupa, lençol, fronha e assim por diante.

Sendo assim, vale separá-las por cor também. Escuras com escuras, claras com claras, seguindo sempre as instruções indicadas na etiqueta.

Outro ponto a se levar em consideração é evitar colocar muitas dessas peças na máquina de lavar. Por isso, sempre que possível, lave uma pouca quantidade por vez, para não sobrecarregar o eletrodoméstico e não comprometer a limpeza.

Nesse momento, também lembre-se de não exagerar no sabão, seja ele líquido ou em pó.

O uso em excesso pode fazer com que resíduos fiquem impregnados no tecido, deixando o tecido duro e não muito limpo.

Além disso, acredite se quiser, mas usar amaciante não é nada legal!

Ao contrário do que se imagina, esse produto acaba atrapalhando na maciez das toalhas, já que cria uma camada impermeável, impedindo a limpeza do tecido.

No lugar dele, opte por vinagre. Assim, você elimina bactérias, não deixa a peça dura e mantém a cor sempre viva.

Ademais, lembre-se de usar água fria para manter as fibras do tecido, já que as temperaturas altas reduzem a vida útil das toalhas.

Por fim, não se esqueça de secar corretamente e evitar de passar o ferro, para não danificar o tecido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!