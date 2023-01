Governo faz aviso importante para estudantes universitários de Goiás

O período de inscrições para os novos bolsistas interessados em participar do Programa Universitário do Bem (ProBem), oferecido pelo Governo do Estado, se inicia a partir desta segunda-feira (16).

Os estudantes goianos que pretendem garantir a inscrição devem acessar o site da OVG e, exclusivamente por meio da plataforma virtual, podem oficializar a matrícula até o dia 29 de janeiro.

Cerca de 5 mil bolsas de estudo serão ofertadas para os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social, desde que estejam devidamente inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), utilizado como base de dados do Governo Federal.

Destas oportunidades que estão sendo ofertadas, 1,5 mil são integrais, cobrindo 100% das mensalidades, enquanto as outras 3,5 mil são parciais, cobrindo 50% dos custos totais.

No caso dos estudantes que desejam cursar Medicina ou Odontologia, as bolsas concedidas possuem um maior valor, sendo de R$2,9 mil para as parciais e R$ 5,8 mil para as integrais.

Além do cadastro atualizado no CadÚnico, os estudantes precisam se atentar a outras regras do programa, como a necessidade de informar corretamente todos os dados pessoais, repassar qual a renda familiar e trabalho, assim como também indicar qual é a Instituição de Ensino Superior (IES) e quais cursos são os desejados.

Qualquer dúvida a respeito da inscrição, os pretendentes de Goiânia podem telefonar para o número (62) 3201 9351, da Central de Relacionamento do ProBem, e os que moram no interior podem entrar em conato por meio do 0800 062 9413.

Uma outra forma de sanar as dúvidas é por meio do WhatsApp (62) 9 9641 6090. Vale ressaltar que o atendimento ocorre sempre de segunda à sexta-feira, das 08h às 18 h.

O estudantes que forem contemplados com as bolsas neste processo seletivo devem receber o benefício ainda no primeiro semestre deste ano.