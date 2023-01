Três municípios de Goiás receberão o triplo de chuva esperada para o estado durante a semana

O início desta semana será de bastante chuva para os moradores de Santa Helena, Rio Verde e Jataí, na região Sudoeste de Goiás.

Conforme o último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), essas cidades devem receber cerca de 25 mm de precipitação — o triplo de chuva esperada no estado.

Importantes para a economia local, os municípios são considerados celeiros goiano pela forte produção agropecuária.

A explicação para as chuvas são a combinação de calor e umidade. As precipitações devem voltar a ganhar força a partir de quinta-feira (19).

Mais chuva

Em Goiânia, a segunda-feira (16) também será com pancadas de chuva. A temperatura fica entre 19ºC e 30ºC, com a umidade relativa do ar podendo chegar a 95%

Anápolis tem a mesma expectativa, com os termômetros podendo registrar máxima de 28ºC.