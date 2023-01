Alerta para os motoristas de Goiás que vão pagar o IPVA 2023 parcelado

Todo início de ano, ao colocar as despesas na ponta do lápis, os motoristas já sabem que precisam destinar um valor para o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).

Na região Centro-Oeste, Goiás é o estado que possui a maior frota de automóveis. São mais de 4 milhões de carros, motos, dentre outros veículos automotores.

Em 2023, os motoristas que optarem pelo pagamento parcelado do imposto devem ficar de olho no pagamento da primeira parcela.

Os veículos com placa final 06 tem até o dia 16 de janeiro para quitar o débito. No dia 17 é a vez dos automóveis com placa final 07.

No dia 18, os proprietários de veículos com final 08. Enquanto que os automóveis com final 09, o prazo é no dia 19. Por fim, com final 0, a data final é dia 20.

O parcelamento pode ser feito em até 10 vezes. Os veículos com final 01 e 02 devem ser quitados em até 09 vezes.