Série do Portal 6 relembra o misterioso assassinato de uma criança no Espírito Santo

Nesta segunda-feira (16), o Portal 6 estreia o “Mistério e Impunidade”, uma série de vídeos que irá relembrar alguns casos que aconteceram no Brasil e no mundo, mas que seguem sem um desfecho até os dias atuais.

Desta vez, a história contada é a do assassinato da menina Araceli, de apenas 08 anos, que aconteceu no dia 18 de maio de 1973, no Espírito Santo (ES).

O corpo da garota foi encontrado desfigurado e em avançado estado de decomposição próximo a uma mata, em Vitória, dias depois do desaparecimento dela.

Durante as investigações, foi descoberto que ela também chegou a ser drogada, estuprada e carbonizada. Apesar de várias acusações, ninguém chegou a ser responsabilizado pelo crime.

Produzido e apresentado por Gabriella Pinheiro, o especial conta com a edição de Elvis Diovany.

Assista: