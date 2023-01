Aeroporto de Goiânia recebe avião da frota mais mágica do mundo e deixa passageiros encantados

Os passageiros que visitaram o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (17), puderam presenciar a chegada do avião da frota mais mágica do mundo.

A aeronave da companhia Azul começou a operar neste mês de janeiro e é fruto de uma parceira da empresa com a Walt Disney.

Plotado em roxo com referências a personagem Margarida, namorada do Pato Donald, o avião encantou os passageiros que estavam no local.

Dentre os detalhes da aeronave chamam a atenção o desenho de cílios colocados acima dos vidros instalados na parte frontal do veículo.

O modelo é um Airbus A320-200N, sendo apenas a quarta no país a estar operando em parceria com a Disney.