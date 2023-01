Garotinho de 3 anos cai do 4° andar de prédio durante brincadeira

Em Aparecida de Goiânia, uma criança, de apenas 03 anos, precisou ser socorrida às pressas após se desequilibrar da janela do apartamento em que mora e cair do 4º andar do prédio no início da noite de segunda-feira (16).

O Portal 6 apurou que pouco antes da queda, o garotinho estaria brincando na cama dos pais, até que tentou se apoiar na abertura.

Sem ter no que segurar, o pequeno acabou se desequilibrando e caiu direto na calçada de cimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado e encaminhou a criança para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Durante o atendimento, ficou constatado que o garotinho havia sofrido alguns ferimentos no rostinho por causa da queda e também contava com uma fratura em um dos braços.

O Portal 6 solicitou o atual estado de saúde da criança para o Hugol, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para o retorno.