Homem que matou esposa e três enteados justifica em carta a decisão pela barbárie

Uma carta com confissão de um assassinato brutal, marcas de tiros e redes que serviram para abrigar corpos há pouco baleados. Esta foi a cena de crime encontrada pela polícia na casa onde Fábio José Mafra de Oliveira matou a esposa, três enteados e depois deu cabo da própria vida com uma corda no pescoço, em Aporé, no sudoeste de Goiás.

No texto escrito por Fábio, ele justifica a barbárie. O homem, de 43 anos, alega que resolveu matar a mulher e as crianças por conta de discussões de casal. Todos estavam na fazenda em férias.

“Ele dizia que a companheira há um tempo não deixava ele exercer a autoridade de pai, já que ele não era o pai das crianças, e que vinham tendo algumas discussões”, disse o delegado Ederson Bueno, responsável pelo caso, ao jornal O Popular.

A gota d’água para a explosão que levou à barbárie foi uma discussão durante um passeio em um córrego. Foi ali que Fábio tomou a decisão, conforme relata.

As palavras dele também indicaram onde encontrar os corpos das vítimas. Elas são Priscylla de Oliveira Franco Mafra, de 37 anos, e os três filhos dela, Guilherme Davi Fernandes Oliveira, de 7, Danilo Fernandes de Freitas Júnior, de 9, e Savana Danielly Fernandes Oliveira, de 13.

A carta em questão estava perto do corpo de Fábio, segundo a Polícia Civil. O primeiro a localizar os cadáveres foi um amigo do suspeito, que foi chamado para fazer um serviço no local.

Num outro manuscrito deixado para trás, o homem ainda teria deixado instruções ao pai sobre o que fazer com os bens deixados.

A Polícia Civil agora aguarda os laudos periciais e vai ouvir testemunhas para dar prosseguimento à investigação.