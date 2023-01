“Minha filha já perdeu três quilos e tem acordado aos prantos”, desabafa mãe de bebê que sofreu abuso sexual em Goiânia

A mãe da bebê que sofreu uma lesão compatível com ato libidinoso pela babá e o marido dela, Wilker da Silva Esteves, conta que, desde a descoberta do crime, tem vivido um verdadeiro pesadelo.

Ao Portal 6, ela afirmou que após o episódio – que aconteceu no dia 29 de dezembro, em Goiânia – a filha de apenas 1 anos e 8 meses perdeu três quilos e tem acordado aos prantos durante a noite.

“Minha filha tem dormido, em média, de 3 a 4 horas por noite e está com medo de outras figuras masculinas e só tem aceitado o pai”, diz.

A mãe também revelou que a criança tem apresentado um comportamento mais irritado e tem ficado inquieta, demonstrando desconforto, nos momentos da troca de fralda.

De acordo com ela, toda a família está inconformada com a decisão – que soltou o acusado, na quinta-feira (12), por falta de provas – já que quatro laudos apontaram a presença de uma lesão compatível com ato libidinoso, mas sem material genético.

“É revoltante. É uma sensação de medo e impunidade. Diante de tantas passagens por descumprimento de medidas dele, até mesmo contra as filhas, eles soltaram ele. Enquanto eu e minha filha ficamos presas com medo. Não tem palavras para isso”, desabafou.

Em relato, a mulher afirma que, no dia 29 de dezembro, recebeu a notícia de que a sogra estava em coma e, por isso, foi até a casa dela, deixando a filha aos cuidados de uma babá.

Ao buscar a criança e trocar a fralda, ela notou que que a menina estava com um machucado na parte íntima e que a região estava bastante vermelha.

A criança foi levada até uma unidade de saúde e, depois, até o Instituto Médico Legal. Um exame atestou lesão nas partes íntimas da bebê e o homem – marido da babá – acabou preso, mas foi solto na quinta-feira (12).

Ele já tinha passagens pela polícia por lesão corporal contra familiares, injúria, ameaça, posse de droga e porte ilegal de arma.