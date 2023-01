O que já se sabe sobre suposta morte de seis pessoas da mesma família de Brasília

Quinta-feira (12) foi a última vez em que a cabelereira e empresária, Elizamar da Silva, de 39 anos, assim como três filhos – Rafael e Rafaela, gêmeos de seis anos – e Gabriel de sete anos, foram vistos em Brasília.

No sábado (14), o comunicado do desaparecimento foi registrado pelo filho mais velho da vítima, de 23 anos, no 33ª Distrito Policial, localizado em Santa Maria.

Conforme depoimento, a família foi vista pela última vez na quinta-feira (12) e depois já na madrugada de sexta-feira (13), nas regiões do Paranoá e Itapõa.

Ainda de acordo com o filho, a mãe teria ido à casa da sogra que fica em um condomínio no Itapoã, a pedido do atual marido (pai das crianças desaparecidas e com quem tem um relacionamento já há 10 anos). Entretanto, depois de ela sair da casa da sogra, com as crianças, não manteve mais contato com os familiares.

Entretanto, na manhã da sexta-feira (11) um Renault Clio preto, registrado no nome de Elizamar da Silva, foi encontrado queimado e com quatro ossadas carbonizadas, na GO – 436, próximo à Cristalina. Embora a Polícia Técnico Científica ainda trabalhe no laudo para identificar os corpos, é possível dizer que eram três crianças e um adulto.

“Desse modo, ainda não é possível afirmar que tais corpos sejam da família desaparecida, embora os indícios apontem tal hipótese”, explica o delegado-adjunto da 6ª DP, Achilles de Oliveira Júnior.

Já na noite de domingo (15), uma segunda ocorrência de desaparecimento foi registrada na mesma delegacia de Santa Maria – somando mais quatro familiares.

O companheiro da cabeleireira, Thiago Gabriel Belquior, de 30 anos, os pais dele, Marco Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos e Renata Juliene Belquior, 52, e uma tia das crianças, Gabriela Belquior, de 25 anos.

Na madrugada desta segunda-feira (16), um Fiat Siena, de propriedade do sogro da mulher desparecida, foi encontrado carbonizado na rodovia BR-251 – no município de Unaí (MG).

Dentro do carro, mais dois cadáveres, também carbonizadas. “Até o momento não temos informações se esses dois corpos localizados hoje (16), sejam dos desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, finaliza o delegado-adjunto da 6ª DP.

Força-tarefa

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou que uma força-tarefa foi montada, juntamente com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), para acelerar a investigação da suposta morte da família.

Em nota, a PCGO afirmou que desde domingo (15), por meio de várias unidades, o esforço conjunto para solucionar o caso.

“Foi formalmente instaurada na segunda-feira (16), a força-tarefa é uma ação coordenada com as forças do Distrito Federal”, finaliza.