Após denúncia de atrasos, Prefeitura repassa R$ 13 milhões para a saúde em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) pagou mais de R$ 13 milhões em contratos com as Organizações Sociais e credenciados nos últimos cinco dias.

Os repasses foram feitos após denúncia de vários profissionais de saúde de que houve atrasos de salários, sobretudo no Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

A Associação Beneficente João Paulo II, que gere a unidade, recebeu o segundo maior valor, no dia 12 de janeiro, de R$ 2.897.538,23.

A maior monta foi repassada à Santa Casa, via Fundação de Assistência Social de Anápolis (Fasa), com um total de R$ 2,930 milhões. Desse valor, R$ 1,6 milhão são da contratualização, R$ 114 mil para a rede de urgência e emergência, outros R$ 217 mil para a rede cegonha e R$ 1 milhão de um novo termo de convênio firmado com o município.

A gestão da UPA Pediátrica, da Fundação Universitária Evangélica (Funev), ficou com R$ 1.590.364,01. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), OS responsável pela UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, recebeu R$ 2.228.423,92.

Também foi contemplada a Maternidade Dr. Adalberto, no valor do contrato, de R$ 336.291,35. A Apae recebeu R$ 345 mil.

Para credenciados, houve dois pagamentos, um no dia 12 e outro no dia 13, no total de R$ 2,470 milhões. Via Innmed, o repasse para o credenciamento foi de R$ 333.559,91, também na última sexta-feira (13).

A maioria dos repasses foi feito nos dias 12 e 13 de janeiro. Nesta terça-feira (17) foi paga parcela do convênio com a Santa Casa, no valor de R$ 1 milhão.

Reclamação

Profissionais de saúde relataram nos últimos dias que houve atraso no pagamento de salários. Também há denúncias de escassez e até falta de insumos hospitalares, que comprometeriam o atendimento.

A origem do atraso está na irregularidade do repasse às OSs. A Semusa justificou que os repasses atrasaram “devido ao orçamento que é refeito na virada de cada ano e o próprio sistema requer adaptação.”

Nesta quarta-feira (18), a pasta garantiu que todos os pagamentos às organizações sociais, prestadores de serviço e instituições “estão regulares, com os repasses ocorrendo conforme os contratos.”

Veja os valores e datas dos repasses, conforme a Semusa:

12/01/2023 – Associação Beneficente João Paulo II (Gestão do Hospital Alfredo Abrahão) – R$ 2.897.538,23

12/01/2023 – Fundação Universitária Evangélica (Gestão UPA Pediátrica) – R$ 1.590.364,01

12/01/2023 – Credenciados – R$ 1.293.117,87

13/01/2023 – Credenciados – R$ 1.176.982,29

13/01/2023 – INDSH – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (Gestão da UPA Alair Mafra) – R$ 2.228.423,92

13/01/2023 – Innmed Gestão em Saúde (Credenciados) – R$ 333.559,91

13/01/2023 – APAE – R$ 345.000,00

13/01/2023 – Fasa/Santa Casa (Contratualização) – R$ 1.599.253,91

13/01/2023 – Fasa/Santa Casa (Rede de Urgência e Emergência) – R$ 114.355,52

13/01/2023 – Fasa/Santa Casa (Rede Cegonha) – R$ 217.370,64

13/01/2023 – Maternidade Dr. Adalberto (Contratualização) – R$ 336.291,35

17/01/2023 – Fasa/Santa Casa – R$ 1.000.000,00 (termo de convênio firmado com o município)