CD da Filarmônica de Goiás tira onda e está entre os sete mais tocados do mundo

Provando que a música clássica é também um domínio de Goiás, o CD produzido pela Orquestra Filarmônica do estado (OFG) está entre os 7 mais tocados no ranking mundial de canções eruditas.

A listagem foi divulgada pela gravadora Naxos e abrange o mês de dezembro de 2022. Segundo o levantamento, as sinfonias nº 11 e nº 12, do compositor Cláudio Santoro, foram as mais ouvidas do EP.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, a conquista marca um momento de valorização após anos de abandono sofridos pela OFG.

“A Orquestra Filarmônica de Goiás foi, por muito tempo, durante gestões anteriores, abandonada e relegada. Desde 2019, trabalhamos com afinco para valorizá-la, com aumento nos investimentos”, diz.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Marcio Cesar Pereira, a ação é resultado dos investimentos e parcerias destinados ao órgão nos últimos tempos.

“É mais um reconhecimento que mostra como investimentos, parcerias e valorização dos nossos músicos são capazes de gerar resultados extraordinários, que orgulham a população e projetam o nome de Goiás para o mundo”, afirma.