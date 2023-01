Confirmada morte em acidente na GO-020 com a GO-139; feridos foram levados para o HUGO

Foi identificado como Antônio João Paulino, de 67 anos, o idoso que morreu na tarde desta quarta-feira (18), em acidente na GO-020 com a GO-139, na zona rural de Cristianópolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo onde estava o idoso colidiu com um caminhão de combustível. Segundo a corporação, Antônio foi resgatado com vida, mas veio a óbito no hospital da cidade.

A condutora do automóvel, de 61 anos, ficou presa nas ferragens e precisou ser desencarcerada pelos militares. Outro idoso, de 60 anos, também teve ferimentos.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia. O motorista do caminhão não sofreu lesões

A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados no local.