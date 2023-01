Identificado o primeiro corpo da chacina de integrantes da mesma família de Brasília

Marcos Antônio Lopes, de 54 anos, é o primeiro corpo identificado da chacina de integrantes de uma mesma família em Brasília. A confirmação da Polícia Civil foi feita nesta quinta-feira (19) com base nas digitais do homem que é sogro da cabeleireira Elizamar Silva, de 54 anos, e pai de Thiago Belquior, de 30 anos – dois dos, agora, nove desaparecidos desse crime macabro e que ganhou repercussão nacional.

Ainda de acordo com a perícia, devido ao estado do corpo, a morte de Marcos Antônio deve ter ocorrido entre quatro e dez dias atrás. Ele foi encontrado dentro de um lote utilizado como cativeiro localizado em Planaltina, Entorno do Distrito Federal. Segundo os suspeitos, lá ficaram Renata e Gabriela Belquior – respectivamente sogra e cunhada da cabeleireira Elizamar.

Outras seis pessoas, possivelmente da mesma família, foram encontradas carbonizadas dentro de dois veículos, um em Cristalina e outro em Unaí (MG). Por isso, aguarda laudo pericial das polícias de Minas Gerais e Goiás, para identificar os mortos.

Até agora, não há como confirmar a identidade dos seis outros corpos encontrados. Somente é possível saber que, em Cristalina, dentro do Renaut Clio preto, eram de uma mulher e três crianças.

Em Unaí (MG), onde foi encontrado um Fiat Siena em condições semelhantes, a perícia do estado mineiro já adiantou que se tratam de dois corpos femininos e com idades distintas. As Polícias Técnico Científica de Goiás e Minas Gerais estão apurando a identificação dos corpos carbonizados.

Os desaparecidos são: Elizamar Silva, de 39 anos, os três filhos, os gêmeos Rafael e Rafaela de seis e Gabriel, de sete anos. Além deles, Marco Antônio, de 54 anos e Renata, de 52 anos, sogros da cabeleireira, Thiago Belquior, de 30 anos, companheiro da profissional e Gabriela Belquior, cunhada.

Duas mulheres, Cláudia Regina Marques, ex-mulher de Marcos e a filha deles, Ana Beatriz Marques de Oliveira fecham a lista agora de nove pessoas.

A Polícia começa a permear uma linha investigativa de que o trio suspeito preso, Gideon Menezes, Horácio Carlos e Fabrício Silva tenha arquitetado e executado os crimes por motivo patronal. Eles moravam próximos a parte da família e tinham conhecimento de recursos oriundos de vendas de imóveis.